Matrimonio a Prima Vista reunion a Firenze con i protagonisti di tante stagioni | pranzo in centro

Firenze, 7 dicembre 2025 – Sono volti molto noti ai fan del programma. I protagonisti di diverse stagioni di Matrimonio a Prima Vista, il programma tv di Real Time, canale del gruppo Discovery, si sono ritrovati a Firenze per salutarsi in vista del Natale. E’ una tradizione ormai che gli ex “concorrenti” si ritrovino anche fuori dallo show. E ancora una volta è stata scelta Firenze come meta del pranzo, vista la centralità della città rispetto alle varie destinazioni da cui i ragazzi arrivano. Come funziona Matrimonio a Prima Vista. Matrimonio a Prima Vista è lo show che tanto ha fatto discutere ma che ha fatto anche il pieno di ascolti in questi anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Matrimonio a Prima Vista, reunion a Firenze con i protagonisti di tante stagioni: pranzo in centro

