Massimo Giletti aggredito il conduttore colpito con un pugno da un ex uomo dei servizi segreti

Fanpage.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Giletti è stato aggredito da un ex uomo dei servizi segreti, che gli ha sferrato un pugno mentre il conduttore provava a fargli delle domande. Fanpage può mostrarvi in anteprima un estratto del servizio integrale che andrà in onda a Lo stato delle cose l'8 dicembre, su Rai3. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Massimo Giletti torna su Rai 3 con “Lo Stato delle Cose”

“Non riesco ad avere né Giorgia Meloni né Elly Schlein, forse è il fascino decaduto”: così Massimo Giletti presenta Lo Stato delle Cose. Ad aprire la stagione Michele Santoro

La rivelazione inaspettata di Massimo Giletti su Schlein e Meloni: "Non ci riesco"

massimo giletti aggredito conduttoreMassimo Giletti aggredito, il conduttore colpito con un pugno da un ex uomo dei servizi segreti - Massimo Giletti è stato aggredito da un ex uomo dei servizi segreti, che gli ha sferrato un pugno mentre il conduttore provava a fargli delle domande ... Da fanpage.it

Massimo Giletti è fidanzato oppure no?/ Smentite le voci su un flirt con la sciatrice Sofia Goggia - Intanto è stato smentito (in parte) il flirt con la sportiva Sofia Goggia Da lunedì 22 settembre tornerà in onda Massimo Giletti con Lo stato ... ilsussidiario.net scrive

massimo giletti aggredito conduttoreGarlasco, scontro tra Giletti e Lovati sulla consulenza Linarello e lo 007: "Ha detto cose molto gravi" - Scontro tra Massimo Giletti e Massimo Lovati sulla consulenza Linarello e lo 007 nel caso del delitto di Garlasco: botta e risposta in tv. Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Massimo Giletti Aggredito Conduttore