Massacrata a sprangate Il marito cambia versione | Non ricordo più nulla

e Chiara Marinelli "Non ricordo nulla, preferivo uccidermi che tornare in carcere", ha detto davanti alla gip Nazif Muslija, macedone di 50 anni accusato di aver massacrato la moglie Sadjide, 49enne, con un tubo metallico mercoledì mattina, nella casa di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto (Ancona). Ieri si è svolta l’udienza di convalida. L’uomo, operaio di una ditta di infissi, dopo il fermo per omicidio volontario aggravato, era in videocollegamento dal carcere di Montacuto. Nemmeno una parola sulla moglie. Si è trincerato dietro una serie di "non so" nel rispondere alla gip Daniela Bellesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

