Massa Lombarda e Verona conquistano gli scudetti della Serie A1
In campo maschile i romagnoli hanno battuto in finale il Match Ball Firenze. Tra le donne conferma delle venete: Palermo ancora sconfitto in finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
Spal, c’è il Massa Lombarda: niente scherzi
L'Ars et Labor ospita il Massa Lombarda: obiettivo vincere e convincere - DIRETTA ALLE 15.30
Ars et Labor, è finalmente festa al Mazza: Massa Lombarda domato (2-0) – CRONACA E VIDEO
Vittoria in 2 set di Giulio Zeppieri su Pol Martin Tiffon e allungo importante sul 3-1 del CT Massa Lombarda nella finale Scudetto Ora spazio ai doppi Guarda LIVE tutti i match su SuperTennis e SuperTenniX BMW Italia | Regione Piemonte - facebook.com Vai su Facebook
Francesco Forti si impone in 2 set su Gianmarco Ferrari e il CT Massa Lombarda torna in testa Guarda LIVE tutti i match su SuperTennis e SuperTenniX @BMWItalia | @regionepiemonte Vai su X
Massa Lombarda e Verona conquistano gli scudetti della Serie A1 - In campo maschile i romagnoli hanno battuto in finale il Match Ball Firenze. Si legge su msn.com