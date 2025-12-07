Massa Lombarda e Verona conquistano gli scudetti della Serie A1

Gazzetta.it | 7 dic 2025

In campo maschile i romagnoli hanno battuto in finale il Match Ball Firenze. Tra le donne conferma delle venete: Palermo ancora sconfitto in finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

massa lombarda e verona conquistano gli scudetti della serie a1

© Gazzetta.it - Massa Lombarda e Verona conquistano gli scudetti della Serie A1

