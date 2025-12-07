Marvin Vettori sconfitto da Brunno Ferreira a Las Vegas | quarta sconfitta consecutiva per The Italian Dream

Una battuta d’arresto che fa male. Marvin Vettori era chiamato a una sfida senza ritorno sull’ottagono della T-Mobile Arena, imponente struttura a Las Vegas (USA). In occasione di UFC 323, evento organizzato dalla massima divisione internazionale per quanto concerna la MMA (arti marziali miste), l’italiano affrontava nella nottata nostrana il brasiliano Brunno Ferreira tra i pesi medi. The Italian Dream non aveva margini di errore. L’obiettivo era la vittoria per convincere l’asset dirigenziale UFC di essere ancora all’altezza di conquistare il titolo della propria categoria. Il fighter di Mezzocorona era reduce da tre sconfitte in serie, battuto dall’americano Jared Cannonier il 17 giugno 2023, dal georgiano Roman Dolidze lo scorso 25 marzo e da Brendan Allen lo scorso 19 luglio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marvin Vettori sconfitto da Brunno Ferreira a Las Vegas: quarta sconfitta consecutiva per The Italian Dream

