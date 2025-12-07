Marvel nel 2026 | la nuova era dell’universo cinematografico marvel

Il Marvel Cinematic Universe sta delineando una nuova fase che si concretizzerà nel 2026, segnando un importante punto di svolta sia nella produzione cinematografica che in quella televisiva. Con diverse uscite importanti e un rinnovato approccio alla narrazione, il franchise si prepara a consolidare un percorso che mira a rinnovarsi e a differenziarsi rispetto alle annate precedenti. In questo contesto, sono attese numerose novità, tra cui la conclusione di alcune storie e l’apertura di nuovi capitoli. l’anno 2026 segnerà la ridefinizione del mcu. Il 2026 rappresenta un anno cruciale per il franchise Marvel, poiché sarà l’anno di uscita di Avengers: Doomsday, previsto per dicembre, che fungerà da punto di riequilibrio tra le varie fasi del Multiverse Saga. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Marvel nel 2026: la nuova era dell’universo cinematografico marvel

Approfondisci con queste news

La Marvel Comics ha annunciato 'Imperial Guardians', una nuova serie a fumetti dello sceneggiatore Dan Abnett e dell'artista Marcelo Ferreira. La nuova serie è uno spin-off di "Imperial" di Jonathan Hickman e vede come protagonista il team che lavora per M - facebook.com Vai su Facebook

Spider-Noir: la nuova serie Marvel con Nicolas Cage in arrivo nel 2026 - Man Noir, e si prepara a diventare uno dei titoli più attesi del 2026. Si legge su dazebaonews.it

Wonder Man, un controverso villain nella nuova serie Marvel - Wonder Man si preannuncia come uno dei prodotti più originali del Marvel Cinematic Universe. Secondo cinematographe.it

Liam J. McIntyre vi consiglia di inserire Marvel's Wolverine in wishlist: sarà un gioco incredibile - Le esclusive sono da tempo il cuore pulsante del successo di una console, e dopo aver conquistato critica e pubblico con Death Stranding 2: On the Beach e Ghost of Yotei, Sony intende continuare ad al ... Riporta it.ign.com