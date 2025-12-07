Martusciello | Bene i fondi sulla ricerca la Campania ha competenze

Tempo di lettura: < 1 minuto “La Campania dimostra di avere competenze, strutture e capitale umano all’altezza delle sfide nazionali ed europee”. Lo dice il segretario regionale di Forza Italia in Campania Fulvio Martusciello esprimendo un “plauso” al lavoro alla ministra Bernini e al ministero della Ricerca “per un investimento che premia il merito, la qualità scientifica e la capacità di competere delle università campane “. “Si tratta di un segnale politico chiaro – sottolinea Martusciello – che riconosce il ruolo strategico della ricerca come motore di sviluppo, innovazione e crescita. L’impostazione data dal Ministero va nella direzione giusta: risorse concrete, bandi competitivi e una visione che valorizza i centri d’eccellenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

