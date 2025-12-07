Martedì c’è la Fiamma Olimpica Staffetta dei tedofori lungo la Marcia della Pace

Arriva la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026, cambia la viabilità a Santa Maria degli Angeli e ad Assisi. Martedì 9 la staffetta dei tedofori transiterà a Santa Maria degli Angeli e attraverserà il centro storico di Assisi. Il percorso, individuato dalla Fondazione Milano-Cortina in collaborazione con l’amministrazione comunale, interesserà luoghi iconici della città, con 15 tedofori, uno ogni 200 metri, per circa 3 chilometri totali. Appuntamento alle 15.30 a Santa Maria degli Angeli, in via Becchetti, con il convoglio olimpico che intratterrà il pubblico con musica, animazione e distribuzione di gadget. 🔗 Leggi su Lanazione.it

