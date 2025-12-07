Marinozzi su Sommer dopo Inter Como | C’è un dato che lascia perplessi

Inter News 24 Il giornalista Andrea Marinozzi ha parlato del portiere nerazzurro Sommer dopo il match tra Inter e Como, evidenziando un dato che lascia perplessi tutti. Andrea Marinozzi ha parlato di Sommer in un video uscito sul suo canale YouTube. IL DATO NEGATIVO SU SOMMER – « Cosa è sempre mancato e continua a mancare anche adesso? La difesa dello spazio in avanti, le uscite, il dominio dell’area di rigore. Sommer, nel nostro Campionato, è il portiere che esce meno dopo De Gea (1,9% di palloni intercettati, ndr.)» POCHI TIRI EVITATI – «Sommer tende anche ad evitare pochi tiri. Se un portiere esce, infatti, riesce anche ad evitare un colpo di testa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marinozzi su Sommer dopo Inter Como: «C’è un dato che lascia perplessi»

