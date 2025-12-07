Maria Gismondi esplode nella 10 km di Trondheim! Piazzamento di prestigio e podio ad un passo!
Va in archivio anche la 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli di Trondheim valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026. Giornata al top per la Svezia, con tre fondiste nelle prime cinque, quattro nelle prime otto e l’accoppiata Ebba Andeon-Moa Ilar a porsi davanti a tutto il resto del campo partenti. 26’05?3 per la vincitrice, appena alla nona vittoria in Coppa del Mondo (ma al 44° podio in gare valide per la Sfera di Cristallo), 26’07?3 per la seconda, che si conferma ai più alti livelli sotto qualsiasi punto di vista. Il terzo gradino del podio se lo va a prendere Jessie Diggins: l’americana fa capire che nella sua ultima stagione vuole vincere la Coppa assoluta, e il distacco di 16?5 le rimane comunque utilissimo per stare davanti sia ad Astrid Oeyre Slind che a Jonna Sundling: 19?4 di ritardo per la norvegese, 19?8 per la svedese. 🔗 Leggi su Oasport.it
