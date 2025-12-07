Maria De Filippi ha richiamato tre volti amatissimi del talent show di Canale 5 | oggi in studio ci sono Anbeta Toromani Kledi Kadiu e Francesca Tocca A cantare arriva Alberto Urso

T orna anche oggi, domenica 7 settembre, l’appuntamento con Maria De Filippi e i suoi Amici, con un copione classico che non stanca mai: da un lato, i concorrenti che combattono per restare in gara, dall’altro, i giudici chiamati a mettere ordine. In mezzo? I sei professori: Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Rudy Zerbi. Ognuno di loro durante la settimana coltiva i talenti della propria squadra e ognuno di loro, nella puntata in onda la domenica, non manca di celebrarli. O pungolarli, se serve. L’appuntamento è fissato alle 14:00 su Canale 5. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Maria De Filippi ha richiamato tre volti amatissimi del talent show di Canale 5: oggi in studio ci sono Anbeta Toromani, Kledi Kadiu e Francesca Tocca. A cantare, arriva Alberto Urso

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

QUELLA VOLTA CHE MILLY CARLUCCI SGRIDÒ FAZIO PER AVER OSPITATO MARIA DE FILIPPI

THIS IS ME, SILVIA TOFFANIN: “MARIA DE FILIPPI È UNA GUIDA”. GLI OSPITI DELLA PREMIERE

“Spiavo il telefono di Mentana” – Francesca Fagnani svela la sua “belvata” a Maria De Filippi

È tempo di rivivere i fantastici anni ‘90 con Maria De Filippi e Francesca Fagnani e il loro lip sync di “Siamo donne” con una bella sorpresa! Sono loro le vostre preferite? #TuSiQueVales Vai su X

Domani, dalle 14.00 su Canale5, Maria De Filippi conduce un nuovo appuntamento con il pomeridiano di #Amici25 Ospiti in studio: Cristiano Malgioglio e Alberto Urso A giudicare la gara di canto: Cristiano Malgioglio A giudicare la gara di ballo: Kledi Kadiu, - facebook.com Vai su Facebook

Kay La Ferrera vince Tu si que vales a 10 anni: Maria De Filippi si commuove. Ecco chi è il mago bambino che si è aggiudicato 100 mila euro - Il giovanissimo illusionista si aggiudica il premio di 100 mila euro nell'edizione 2025 del talent show di Canale 5 ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Maria De Filippi ricorda Maurizio Costanzo a Belve e si commuove: "Gli chiederei se ha sofferto" | VIDEO - La conduttrice è stata ospite dell'ultima puntata del programma di Francesca Fagnani ... Come scrive tpi.it

Belve, Maria De Filippi si racconta, dalla "belvata" a Maurizio Costanzo - Ospite di Francesca Fagnani nell’ultima puntata, la conduttrice di Amici e di C’è posta per te si è confessata e ha individuato con chiarezza chi riporterebbe in vita “Che belva mi sento? Come scrive tg24.sky.it