“Forse si è spaventato per la differenza di età o forse non era pronto a trasformare la nostra amicizia in una storia d’amore”. Con questa amarezza, la conduttrice Patrizia Rossetti ha confermato la fine della sua breve liason con l’attore Marco Antonio Bellini, di vent’anni più giovane. La rivelazione è arrivata nel salotto di Monica Setta, durante l’intervista per il programma “Storie al bivio” in onda sabato 6 dicembre su Rai 1. Il legame tra i due, appena un mese fa, era stato reso pubblico da un bacio immortalato dal settimanale Novella 2000, ma la relazione sembra essersi conclusa prima ancora di consolidarsi: “Magari qualcuno potrebbe avergli detto qualcosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Marco se ne è andato, si è spaventato per la differenza d'età. Sono sola da molti anni e sono stata ripetutamente tradita dal mio ex, speravo che lui fosse quello giusto": lo sfogo di Patrizia Rossetti