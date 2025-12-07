Marco se ne è andato si è spaventato per la differenza d’età Sono sola da molti anni e sono stata ripetutamente tradita dal mio ex speravo che lui fosse quello giusto | lo sfogo di Patrizia Rossetti
“Forse si è spaventato per la differenza di età o forse non era pronto a trasformare la nostra amicizia in una storia d’amore”. Con questa amarezza, la conduttrice Patrizia Rossetti ha confermato la fine della sua breve liason con l’attore Marco Antonio Bellini, di vent’anni più giovane. La rivelazione è arrivata nel salotto di Monica Setta, durante l’intervista per il programma “Storie al bivio” in onda sabato 6 dicembre su Rai 1. Il legame tra i due, appena un mese fa, era stato reso pubblico da un bacio immortalato dal settimanale Novella 2000, ma la relazione sembra essersi conclusa prima ancora di consolidarsi: “Magari qualcuno potrebbe avergli detto qualcosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
MotoGP, Marco Bezzecchi: “La prima caduta si poteva evitare, contento di essere andato bene”
Marco se ne è andato a 45 anni, ma ha lasciato un segno indelebile in tutti quelli che l'hanno conosciuto a Lonate Ceppino e non solo. Lui si è sempre speso per gli altri, che ora stanno facendo lo stesso per la sua famiglia e per il futuro del piccolo Leonardo - facebook.com Vai su Facebook
Marco Verratti spiega perché è andato a giocare in Qatar: basta guardare cosa succede in panchina - Altro che esiliato dal calcio che conta a soli 30 anni, altro che senza nessuna ambizione, altro che asservito solo al denaro: Marco Verratti è felice come non mai, dopo essersi trasferito due anni fa ... Lo riporta fanpage.it