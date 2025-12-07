Un impeccabile Marco Odermatt ha chiuso al comando la prima manche del gigante di Beaver Creek (Colorado, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Sulla Birds of Prey il fuoriclasse svizzero ha disputato una prova senza macchie, mettendosi nelle migliori condizioni in vista della seconda manche (che scatterà alle ore 21.00 italiane, le ore 13.00 locali) per andare a caccia della quarta vittoria stagionale e della 49a in carriera. Marco Odermatt, che partiva con il pettorale numero 1, ha sfruttato nel migliore dei modi la pista in condizioni perfetta, facendo segnare il tempo di 1:08. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Odermatt guida il gigante di Beaver Creek. Buone risposte da Alex Vinatzer