Arezzo, 7 dicembre 2025 – Una comunità che riflette, si confronta e sceglie di investire sui valori fondanti della convivenza civile. È questo il senso della Settimana dei Diritti p romossa dal Comune di Marciano della Chiana, un ciclo di appuntamenti che, tra il 25 novembre e il 6 dicembre, ha attraversato temi cruciali come la parità di genere, il contrasto alle discriminazioni, il rispetto delle persone e la diffusione della cultura della legalità. Il percorso s i è sviluppato nel quadro delle celebrazioni per i 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo come Granduca di Toscana, figura centrale nella storia europea dei diritti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marciano della Chiana investe su diritti e legalità: una settimana di iniziative nel segno di Pietro Leopoldo