Marciano della Chiana investe su diritti e legalità | una settimana di iniziative nel segno di Pietro Leopoldo
Arezzo, 7 dicembre 2025 – Una comunità che riflette, si confronta e sceglie di investire sui valori fondanti della convivenza civile. È questo il senso della Settimana dei Diritti p romossa dal Comune di Marciano della Chiana, un ciclo di appuntamenti che, tra il 25 novembre e il 6 dicembre, ha attraversato temi cruciali come la parità di genere, il contrasto alle discriminazioni, il rispetto delle persone e la diffusione della cultura della legalità. Il percorso s i è sviluppato nel quadro delle celebrazioni per i 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo come Granduca di Toscana, figura centrale nella storia europea dei diritti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Marciano della Chiana accelera sulla digitalizzazione dei servizi
La Chianina Ciclostorica e La Chianina UBA nel 2026 di Marciano della Chiana
Raccolta differenziata, Marciano della Chiana oltre il 70%: l’Amministrazione fa il punto con i cittadini
Si è svolto ieri, domenica 30 novembre, l'evento "Schiaccia i pregiudizi - la pallavolo contro l'omofobia" organizzato da UISP Comitato Territoriale Arezzo APS Uisp con la collaborazione del Comune di Marciano della Chiana e l’associazione sportiva Mar - facebook.com Vai su Facebook
Marciano della Chiana investe su diritti e legalità: una settimana di iniziative nel segno di Pietro Leopoldo - Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a Marciano per l’evento conclusivo di un percorso dedicato ai diritti e alla cittadinanza attiva ? ... lanazione.it scrive
Estate a Marciano della Chiana: un nuovo format tra cultura, tradizione e turismo - Arezzo, 20 giugno 2025 – È già iniziata con entusiasmo e partecipazione l’estate di Marciano della Chiana, che quest’anno si presenta con un format completamente rinnovato, pensato per unire ... Lo riporta lanazione.it