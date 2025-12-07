Maratona Valencia 2025 | risultati e classifica Crippa crolla nel finale doppietta keniana

Oasport.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non arriva purtroppo il risultato sperato per Yeman Crippa, che chiude al 38° posto la Maratona di Valencia 2025 con il tempo di 2h11:00. Il 29enne azzurro torna dunque a completare una 42,195 km dopo i due ritiri di questa stagione a Londra in primavera e poi soprattutto ai Mondiali di Tokyo, ma la prestazione odierna resta sicuramente al di sotto delle aspettative. Sulla strade valenciane, in condizioni meteo meno fresche rispetto ad alcune edizioni del recente passato (sotto il sole e con una temperatura di 18°C al traguardo), Crippa ha corso su ritmi da record italiano fino al trentesimo chilometro con un passaggio di 1h29:05 dopo essere transitato alla mezza maratona con il crono parziale di 1h02:40. 🔗 Leggi su Oasport.it

maratona valencia 2025 risultati e classifica crippa crolla nel finale doppietta keniana

© Oasport.it - Maratona Valencia 2025: risultati e classifica. Crippa crolla nel finale, doppietta keniana

Scopri altri approfondimenti

Mezza maratona di Valencia 2025: Kejelcha vince, Ngetich sfiora il record mondiale

Yeman Crippa cerca di chiudere la prima maratona dell’anno: Valencia per grandi stelle, c’è Lemma

maratona valencia 2025 risultatiCrippa crolla nel finale della maratona di Valencia e chiude in 2h11'00 - Yeman Crippa chiude con il tempo di 2h11'00 al trentottesimo posto la 45esima edizione della Maratona di Valencia, in una gara dove corre su ritmi da primato italiano sino al trentesimo chilometro, do ... Riporta msn.com

maratona valencia 2025 risultatiCrippa 2h11:00 nella maratona di Valencia - L’azzurro finisce con il tempo di 2h11:00 a Valencia in una gara che lo vede correre forte per circa tre quarti prima ... Si legge su fidal.it

maratona valencia 2025 risultatiNon perderti dirette, news e highlights - Lo spettacolo dell’atletica nella Casa dello Sport: la maratona di Valencia in diretta su Sky e NOW. Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Maratona Valencia 2025 Risultati