Maratona Valencia 2025 | risultati e classifica Crippa crolla nel finale doppietta keniana
Non arriva purtroppo il risultato sperato per Yeman Crippa, che chiude al 38° posto la Maratona di Valencia 2025 con il tempo di 2h11:00. Il 29enne azzurro torna dunque a completare una 42,195 km dopo i due ritiri di questa stagione a Londra in primavera e poi soprattutto ai Mondiali di Tokyo, ma la prestazione odierna resta sicuramente al di sotto delle aspettative. Sulla strade valenciane, in condizioni meteo meno fresche rispetto ad alcune edizioni del recente passato (sotto il sole e con una temperatura di 18°C al traguardo), Crippa ha corso su ritmi da record italiano fino al trentesimo chilometro con un passaggio di 1h29:05 dopo essere transitato alla mezza maratona con il crono parziale di 1h02:40. 🔗 Leggi su Oasport.it
