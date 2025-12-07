Maratona di Latina festa per la città con oltre mille partecipanti Tutti i vincitori

Latinatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stata un’altra edizione di successo, la 24esima, per la Maratona di Latina, evento coorganizzato dal Comitato Territoriale Uisp Latina Aps e dal Comune. Un’edizione a cui hanno preso parte oltre mille persone e che ha chiamato a raccolta anche un folto pubblico che ha accolto l’arrivo dei. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Una maratona di rianimazione cardiopolmonare di 24 ore nel centro di Latina

Attesa per la Maratona di Latina, nel ricordo di Antonio Pennacchi

Maratona di Latina, domani si corre la 24a edizione tra città e mare

maratona latina festa citt224Maratona di Latina, si corre la 24esima edizione tra città e mare - 195 e 10 km) all'insegna dell'inclusione e la solidarietà con AISM e Il Libro di Emiliano. Riporta latinatoday.it

maratona latina festa citt224Maratona di Latina, domenica la gara accenderà le strade del capoluogo - E' stata presentata questa mattina al Museo Cambellotti di piazza San Marco la 24esima edizione del grande evento UISP ... latinaoggi.eu scrive

Cerca Video su questo argomento: Maratona Latina Festa Citt224