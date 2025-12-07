Maranello cittadinanza simbolica agli alunni stranieri
Ieri mattina, presso la Biblioteca Mabic, l’Amministrazione comunale ha consegnato un attestato di cittadinanza simbolica agli alunni stranieri residenti a Maranello che hanno completato un ciclo scolastico primario. Al fianco del Sindaco Luigi Zironi, del Presidente del Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
