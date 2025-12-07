Mara Venier si commuove a Domenica In | Era un bravo ragazzo

Commozione a Domenica In nella puntata di domenica 7 dicembre, quando Mara Venier ha reso omaggio a Sandro Giacobbe, recentemente scomparso all’età di 75 anni dopo una lunga malattia. La conduttrice veneziana, visibilmente emozionata, ha faticato a trattenere le lacrime ricordando l’artista e la sua lunga carriera, così come il rapporto umano che si era creato negli ultimi anni. Domenica In, le parole di Mara Venier su Sandro Giacobbe. A Domenica In un doveroso omaggio a Sandro Giacobbe. Mara Venier ha mostrato – durante l’intervista a Mogol – una clip in cui ha ripercorso le apparizioni di Giacobbe nel suo salotto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mara Venier si commuove a Domenica In: “Era un bravo ragazzo”

