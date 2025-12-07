Manovra Tajani | La linea di Forza Italia sarà condivisa con gli alleati Ecco i punti da cambiare

"Forza Italia è impegnata a tutelare il ceto medio e le imprese anche in questa fase della realizzazione della manovra". Il segretario di Forza Italia, ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, risponde alla domanda di Affaritaliani se, sulla Legge di Bilancio all'esame del Senato, Forza Italia continui a chiedere l'eliminazione dell'articolo 18 sulla super tassazione dei dividendi delle holding o se si può trovare una via di mezzo e se ci sia spazio per ampliare la rottamazione come chiede la Lega. "Iper ammortamento per tre anni, difesa della prima casa per gli affitti brevi, riforma strutturale dell'articolo 18 per impedire la doppia tassazione e per tutelare le Pmi, aiuti alle forze dell'ordine", spiega Tajani. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra, Tajani: "La linea di Forza Italia sarà condivisa con gli alleati. Ecco i punti da cambiare"

