Manovra regionale inserito l' emendamento sui parcheggi degli ospedali | tariffe calmierate
“E’ con grande soddisfazione che accogliamo la notizia dell’accoglimento, durante la recente seduta dei capigruppo, dell’emendamento, già anticipato qualche mese fa, riguardante la regolamentazione dei costi dei parcheggi all’interno delle strutture ospedaliere. Una decisione attesa, pensata per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
LA MANOVRA Nella finanziaria regionale entrano gli incrementi per gli eletti in consiglio provinciale. Fisso mensile a Bolzano, indennità più alte per sindaci e assessori Consiglieri, sì agli aumenti per tutti Provinciali, nuove regole 1.200 euro ai comunali Un int - facebook.com Vai su Facebook
Il Consiglio regionale si riunisce per quattro giornate consecutive, da martedì 9 a venerdì 12 dicembre, per la manovra finanziaria regionale di fine anno. consiglio.regione.fvg.it Vai su X
Parcheggi ospedali, tetto alle tariffe nella prossima finanziaria regionale - “E’ con grande soddisfazione che accogliamo la notizia dell’accoglimento, durante la recente seduta dei capigruppo, dell’emendamento, già anticipato qualche mese fa, riguardante la regolamentazione de ... Come scrive blogsicilia.it
Parcheggi negli ospedali, Balsamo (Mpa): “Tetto alle tariffe nella prossima finanziaria regionale” - Grande Sicilia, onorevole Ludovico Balsamo, annunciando che il provvedimento sarà inserito nella prossima manovra finanziaria regionale. Lo riporta ilsicilia.it
Manovra. Stop all’emendamento per l’istituzione della specializzazione in medicina generale - Stop in commissione Bilancio al Senato alla proposta che voleva introdurre la specializzazione universitaria della durata di 4 anni per diventare medico di famiglia. Da quotidianosanita.it
Affitti brevi, banche, pensioni: cosa c’è nei 414 emendamenti segnalati della Manovra 2026 - Manovra 2026, ecco gli emendamenti segnalati”: affitti brevi, IRAP, l'oro di Bankitalia, transazioni finanziarie, pensioni e nuovi prelievi. Si legge su policymakermag.it
Manovra, al Senato stop a 105 emendamenti. Vertice a Palazzo Chigi per decidere le correzioni - La tagliola dell’ammissibilità fa fuori l’utilizzo del Mes per ridurre le tasse. Da repubblica.it
Manovra, pioggia di emendamenti: scontro su condono e adesione a scioperi - I segnalati infatti, ovvero quelli considerati prioritari dai partiti saranno 414, ... Scrive adnkronos.com