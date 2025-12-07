Manovra appello dell?Anci al governo | Più risorse per i servizi dei Comuni

Ilmattino.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Un approccio più integrato e continuativo tra Regioni e Comuni può garantire una maggiore efficienza della spesa». Ma per «garantire i servizi ai cittadini, con le. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

manovra appello dellanci al governo pi249 risorse per i servizi dei comuni

© Ilmattino.it - Manovra, appello dell?Anci al governo: «Più risorse per i servizi dei Comuni»

Altre letture consigliate

manovra appello dellanci governoManovra, dalle pensioni al taglio del canone Rai. Raffica di bocciature agli emendamenti - I rilievi sulle proposte dei partiti in Parlamento in un documento dei tecnici del Mef. Da repubblica.it

Manovra: Pd, 'dopo l’appello del Papa, governo faccia passo indietro su tagli al cinema' - “Alla luce del forte appello lanciato oggi da Papa Leone XIII a difesa della cultura e del cinema, risuona ancora più grave l’atteggiamento del governo, che continua a ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Manovra: Pd, 'dopo l'appello del Papa, governo faccia passo indietro su tagli al cinema' - “Alla luce del forte appello lanciato oggi da Papa Leone XIII a difesa della cultura e del cinema, risuona ancora più grave l'atteggiamento del governo, che continua a ... Riporta iltempo.it

Sciopero generale nazionale il 12 dicembre, la Cgil proclama protesta contro la Manovra del governo Meloni - Lo sciopero generale nazionale del 12 dicembre, che coinvolgerà praticamente tutte le categorie di lavoratori pubblici e privati, è confermato. Da fanpage.it

Condono in manovra, bufera sul governo. “È un voto di scambio” - La destra rivendica, il centrosinistra attacca: è scontro sull’emendamento alla manovra che riesuma la sanatoria edilizia voluta ... Si legge su repubblica.it

Italiani spaventati dalle manovre, il Governo pensi a misure popolari - Secondo i sondaggi di Alessandra Ghisleri per Porta a porta, il 38,2% degli italiani pensa di avere svantaggi dalla manovra per il 2026. Scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Manovra Appello Dellanci Governo