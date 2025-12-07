Manna prima di Napoli Juventus | La maglia del Napoli è cucita sulla pelle per sognare Il risultato sul campo è più decisivo per loro che per noi Mercato? Saremo pronti

Manna a Dazn: il direttore sportivo del Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Juventus. Queste le sue parole Nel prepartita di Napoli Juventus, una delle sfide più attese della 14ª giornata di Serie A, a Dazn il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha analizzato il momento della squadra, gli . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Manna prima di Napoli Juventus: «La maglia del Napoli è cucita sulla pelle per sognare. Il risultato sul campo è più decisivo per loro che per noi. Mercato? Saremo pronti»

