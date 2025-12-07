Giovanni Manna, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha parlato della gara tra Napoli e Juventus, che scenderanno in campo al Maradona tra meno di un’ora. Di seguito quanto integralmente dichiarato. Manna: «La maglia del Napoli è cucita per sognare». «È una partita importante vedendo i risultati di oggi, classifica alla mano. Si tratta del terzo scontro diretto di fila, la Juve è forte e si sta ricostruendo secondo me. Ieri Spalletti ha detto che la maglia della Juve è cucita per vincere, quella del Napoli è cucita per sognare. Noi lavoriamo per questo ogni singolo giorno. Io penso che il risultato del campo oggi sia più decisivo per loro che per noi, noi dobbiamo dare continuità e siamo in grande emergenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Manna: «Il risultato di oggi è decisivo per loro più che per noi, a noi interessa dare continuità»