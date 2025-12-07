Mandello benemerenze all' ingegner Carcano e ai responsabili di Villa Maggio

Il Comune di Mandello del Lario conferirà anche quest’anno le civiche benemerenze, un riconoscimento destinato a cittadini, associazioni e realtà del territorio che si sono distinti per impegno, dedizione e contributi significativi alla vita della comunità.Le benemerenze sono attribuite a coloro. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Mandello onora i suoi “Benemeriti”: premiati l’Ing. Carcano e i coniugi Giavarini-Pedroncelli - Il Comune di Mandello del Lario conferirà anche quest'anno le Civiche Benemerenze, un riconoscimento destinato a cittadini e ... resegoneonline.it scrive

Velocità e visione. La vita di Giulio Cesare Carcano tra barche e motori - Comunicato stampa Segnala l'evento Il 13 giugno 2025, è stata inaugurata a Mandello del Lario la mostra “Velocità e visione. exibart.com scrive