Mancava l’aria | caos a Milano per l’accensione dell’albero in Piazza Duomo

Disastro organizzativo a Milano durante l'accensione del grande albero di Natale comunale in piazza del Duomo. Ieri pomeriggio, come tradizionalmente avviene il giorno prima di Sant'Ambrogio, le luci hanno illuminato l'abete davanti a migliaia di persone. Quest'anno l'accensione coincideva anche all'inizio dei festeggiamenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina ma stando ai racconti di chi era presente, l'esperienza non è stata delle migliori. Qualcosa è andato storto nella pianificazione, forse in piazza si sono presentate più persone di quante non fossero preventivate, ma il risultato è stato un caos durato oltre mezz'ora, durante il quale le persone si sono trovate bloccate in un ingorgo indistricabile, con vie di fuga impraticabili e flussi non organizzati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

