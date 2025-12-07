Nella maggior parte delle città nel giorno dedicato al santo patrono è un classico trovare le bancarelle, a Pavia invece si rischia di non avere neppure il consueto mercato: secondo un messaggio di posta certificata ricevuto giovedì dagli ambulanti, martedì 9, giorno di San Siro, in piazza Petrarca non potranno esserci i banchi. Lo prevederebbe un regolamento del Comune relativo ai mercati nei giorni di festa, mai fatto rispettare. "Non è mai accaduto – ha detto Rocco Neri, rappresentanti degli ambulanti in Ascom –. Se il 9 dicembre cadeva di domenica, non c’era mercato, altrimenti gli ambulanti si comportavano come sempre, anche perché ormai ci fermiamo soltanto mezza giornata e ci sono i mercati domenicali in deroga". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Manca la richiesta formale. A San Siro niente mercato