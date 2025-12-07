Malore per un uomo tra la folla di Luci d' Artista | dramma sventato
Dramma sventato, in questa domenica sera, sul Corso Vittorio Emanuele: un uomo ha accusato un malore e si è accasciato, tra la calca di Luci d’Artista. Immediato, tuttavia, l'intervento dei sanitari del 118 che hanno raggiunto e visitato il malcapitato: l'uomo si è sentito meglio successivamente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
