Mal di gola che peggiora di notte | perché succede davvero e quando preoccuparsi

Perché il dolore aumenta quando dormiamo. Il mal di gola, tecnicamente faringite, è uno dei sintomi più diffusi nei mesi freddi e accompagna in modo trasversale influenza, Covid, virus respiratorio sinciziale e altre infezioni virali. La domanda ricorrente è una sola: perché il dolore aumenta proprio quando ci si corica? A spiegarlo è Michele Cerasuolo, otorinolaringoiatra di Humanitas San Pio X, che chiarisce come la notte amplifichi diversi fattori irritativi. La posizione sdraiata favorisce la stagnazione delle secrezioni e il muco non defluisce correttamente, aumentando la tosse e la sensazione di bruciore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Mal di gola che peggiora di notte: perché succede davvero e quando preoccuparsi

