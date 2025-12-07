Mainoo tentato dal Napoli ma il Man Utd fa muro

Forzazzurri.net | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli sul centrocampista inglese, ma il Manchester non vuole cederlo. Continua il lavoro della dirigenza partenopea, in vista della sessione invernale di mercato,  per . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

mainoo tentato dal napoli ma il man utd fa muro

© Forzazzurri.net - Mainoo tentato dal Napoli, ma il Man Utd fa muro

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Mainoo Tentato Napoli Man