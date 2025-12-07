Mainoo tentato dal Napoli ma il Man Utd fa muro
Il Napoli sul centrocampista inglese, ma il Manchester non vuole cederlo. Continua il lavoro della dirigenza partenopea, in vista della sessione invernale di mercato, per . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il centrocampista Kobbie Mainoo sarebbe impaziente di lasciare Old Trafford già nel prossimo mese, nel tentativo di rilanciare le sue ambizioni di convocazione in nazionale in vista del Mondiale.