Maignan alla Juve | l’ultima mossa del Milan non lascia dubbi c’è una nuova indiscrezione che sembra definire il destino del portiere! Cosa sta succedendo

Maignan alla Juve: il Milan ha messo nel mirino questo portiere per sostituire il francese, sempre più lontano dai rossoneri senza rinnovo. Il gelo cala su Milanello e questa volta le parate non bastano. La questione relativa al rinnovo di contratto di Mike Maignan è diventata un caso spinoso che rischia di portare a un divorzio clamoroso al termine della stagione. Secondo le ultime indiscrezioni riferite da Claudio Raimondi a SportMediaset XXL, le posizioni del club rossonero e dell’entourage del portiere francese restano estremamente rigide, configurando uno scenario di stallo quasi irreversibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

