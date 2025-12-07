Mai dire Blackout | Ue addio al gas russo

Il GNL statunitense in sofferenza sui margini. Le raffinerie private cinesi si aggiudicano il petrolio iraniano. Londra tassa le auto elettriche. L'Ue dà l'addio definitivo al gas russo dal 2027.

Utenti da tutto il mondo hanno segnalato gravi difficoltà di accesso a numerosi siti e applicazioni online: la causa è un nuovo blackout della rete di Cloudflare.

A causa di un blackout sull'Ucraina, il presidente Zelensky è rimasto al buio mentre stava rilasciando un'intervista al giornalista del Guardian Luke Harding all'interno del palazzo presidenziale. Dopo alcuni secondi si è attivato il generatore e la luce è tornata.

L'UE vuole dire addio ai banner dei cookie: norme più semplici per utenti e siti web - I cookie sono piccoli file creati dai siti internet che gli utenti possono accettare o meno quando visitano vari siti, sfruttati dalle applicazioni web lato server per archiviare e recuperare informazioni.

Blackout 'spegne' la Penisola Iberica, Ue verso l'indagine - Così il commissario europeo all'Energia, Dan Jorgensen, ha definito il massiccio blackout che lunedì ha 'spento' Spagna e Portogallo, lasciando per ore senza energia elettrica ampie zone dei due paesi.

Quarto: blackout addio: attivate le 17 nuove linee elettriche al servizio di 20mila utenze - Sono state attivate tutte le 17 nuove linee elettriche collegate alla cabina primaria di via Seitolla, un intervento strategico da 25 milioni di euro che servirà oltre 20mila utenze.