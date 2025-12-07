Madonna e Patty Pravo collaborazione da sogno | cosa sappiamo sulla cover che tutti aspettano

La notizia girava da qualche settimana sui siti e le pagine dei fan di Madonna, ma adesso stanno arrivando altri dettagli succosi. La Regina del Pop a breve potrebbe lanciare la sua cover di Pensiero Stupendo, il celebre brano portato alla ribalta da Patty Pravo nel 1978. A quanto pare, la cover di Madonna dovrebbe essere la colonna sonora nel nuovo spot di un profumo di Dolce e Gabbana che uscirà a gennaio 2026. Matthew Rettenmund, giornalista ed editore, autore di Encyclopedia Madonnica, ha spiegato in un post pubblicato ieri sui suoi canali social che non è chiaro se la nuova versione di Pensiero Stupendo sarà inserita nel nuovo album di Madonna che dovrebbe uscire in primavera. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Madonna e Patty Pravo, collaborazione da sogno: cosa sappiamo sulla cover che tutti aspettano

