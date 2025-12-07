Madonna e Patty Pravo collaborazione da sogno | cosa sappiamo sulla cover che tutti aspettano
La notizia girava da qualche settimana sui siti e le pagine dei fan di Madonna, ma adesso stanno arrivando altri dettagli succosi. La Regina del Pop a breve potrebbe lanciare la sua cover di Pensiero Stupendo, il celebre brano portato alla ribalta da Patty Pravo nel 1978. A quanto pare, la cover di Madonna dovrebbe essere la colonna sonora nel nuovo spot di un profumo di Dolce e Gabbana che uscirà a gennaio 2026. Matthew Rettenmund, giornalista ed editore, autore di Encyclopedia Madonnica, ha spiegato in un post pubblicato ieri sui suoi canali social che non è chiaro se la nuova versione di Pensiero Stupendo sarà inserita nel nuovo album di Madonna che dovrebbe uscire in primavera. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Madonna pare abbia inciso una cover in inglese di “Pensiero Stupendo”, il capolavoro che Patty Pravo portò al successo nel 1978 #Madonna #PattyPravo #PensieroStupendo - facebook.com Vai su Facebook
Madonna e Patty Pravo: “Pensiero stupendo” pronto a conquistare il mondo? go.rsd.it/yDibN Vai su X
Madonna pubblicherà una cover di “Pensiero Stupendo” di Patty Pravo? Cosa sappiamo davvero - ) per “Confessions On A Dancefloor Part II”: indiscrezioni, dettagli sulla versione inglese- Da gay.it
Madonna omaggia Patty Pravo: in arrivo la riedizione di un brano iconico? - Un rumor sulla possibile cover di “Pensiero Stupendo” da parte di Madonna riaccende l’attesa per il sequel di Confessions on a Dancefloor. Scrive rds.it
La voce è questa: Madonna sta per trasformare Patty Pravo in una diva mondiale - E l’ultima, destinata a diventare incendio, arriva da due donne che hanno riscritto le regole del magnetismo sul palco. Si legge su domanipress.it