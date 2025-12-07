Macron avverte la Cina | Pronti a dazi Ue

Emmanuel Macron alza la voce nei confronti di Xi Jinping. Il presidente francese, appena tornato da un viaggio ufficiale in Cina, parlando con Les Echos ha affermato che, se Pechino non prenderà provvedimenti per ridurre il deficit commerciale con l’ Unione europea (che continua a crescere), l’Ue «sarà costretta, nei prossimi mesi, a prendere misure forti », ovvero dazi a livello comunitario. Macron: «La Cina sta colpendo il cuore del modello industriale europeo». Macron ha detto poi che la Cina «sta colpendo il cuore del modello industriale e di innovazione europeo, storicamente basato sulla macchina utensile e sull’auto». 🔗 Leggi su Lettera43.it

