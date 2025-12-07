Maceratese tappa fondamentale Serve uno scatto con l’UniPomezia

"Ci aspetta una gara tosta e molto importante". Alessandro De Angelis, centrocampista della Maceratese, mette nel mirino l’ Unipomezia nel match casalingo delle 15 contro una diretta concorrente per la salvezza. Le squadre sono appaiate a quota 17 e un passo falso avrebbe pesanti conseguenze in una classifica così corta. Allora la parola d’ordine è continuità dopo il pareggio colto sette giorni fa a Recanati e dopo essere riusciti a recuperare il doppio svantaggio. "Abbiamo rivisto la partita – dice De Angelis – per esaminare ciò che non è stato fatto bene e correggerlo, in settimana ci siamo infatti concentrati su questi aspetti nella consapevolezza che la cura dei dettagli fa la differenza e ti portano al risultato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

