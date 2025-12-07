Macerata ritrova il sorriso | battuta Bergamo al tie-break nell’anticipo della 13ª giornata
Serviva una scossa, e la CBF Balducci Macerata l’ha trovata nel momento più delicato, piegando 3-2 una Bergamo che con questa sconfitta mette in dubbio la sua partecipazione ai quarti di finale di Coppa Italia e dovrà attendere domani gli altri risultati per sapere se potrà difendere l’ottavo posto. Al Fontescodella finisce 3-2 ( 25-21, 21-25, 25-23, 21-25, 16-14), un equilibrio perfetto nei numeri (108-108 il totale dei punti) che fotografa una partita intensa e combattuta. Macerata parte con maggiore precisione e trova nel primo set la solidità necessaria per portarsi avanti, Bergamo cresce alla distanza ma si deve arrendere con il punteggio di 25-21. 🔗 Leggi su Oasport.it
