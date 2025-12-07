Ma tra Fedez e Clara c’è stata davvero una storia d’amore? Ecco la confessione

Clara rompe il silenzio e chiarisce definitivamente il presunto flirt con Fedez: ecco cosa è accaduto davvero e come la cantante ha vissuto l’ondata di gossip dell’estate. Leggi anche: Clara cantante figlia di chi è? Qual è il suo vero nome e il suo fidanzato? Da Mare Fuori alle canzoni, conosciamola! Tra le voci più insistenti dell’estate 2025, quella su un presunto avvicinamento tra Fedez e la giovane cantante Clara Soncini aveva alimentato per settimane il dibattito social e le pagine di cronaca rosa. Un’ipotesi che si era fatta largo mentre i due erano impegnati nella promozione del brano realizzato insieme, trasformando una semplice collaborazione musicale in un caso mediatico. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ma tra Fedez e Clara c’è stata davvero una storia d’amore? Ecco la confessione

