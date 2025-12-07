Ma scherziamo? Ballando con le stelle polemiche su Francesca Fialdini alla semifinale
Dopo varie settimane di stop a causa di un brutto infortunio al piede, Francesca Fialdini è tornata sulla pista di Ballando con le Stelle nella puntata del 6 dicembre. In coppia con Giovanni Pernice ha danzato su un medley ispirato a La maschera di Zorro, conquistando la giuria con un punteggio pieno: 50, tutti “dieci”. Un rientro accolto con entusiasmo in studio, mentre su X si è subito aperta una discussione sulle modalità del suo ritorno. Nel corso della puntata, la giuria ha espresso voti molto alti e, oltre al punteggio, Selvaggia Lucarelli ha rivolto parole particolarmente apprezzate alla conduttrice. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
