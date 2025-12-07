M5S opposizione contro Galeazzi | Fa l’esperto mira solo alla poltrona
"La giunta di Pesaro vuole il campo largo per mantenere le poltrone". Sì può riassumere così il pensiero del centrodestra pesarese che commenta la crisi politica in atto attaccando il Movimento 5 Stelle: "Ha smarrito l’ultimo grammo di credibilità. Un Movimento che un tempo rivendicava trasparenza e coerenza appare oggi impegnato unicamente a difendere qualsiasi spazio di potere sacrificando principi, posizioni e perfino il rapporto con i cittadini pur di non rinunciare a una possibile poltrona". Lo sostengono i consiglieri comunali Dario Andreolli (Lega), Marco Lanzi, Giulia Marchionni (Pesaro Svolta), Serena Boresta, Cristina Canciani, Giovanni Corsini, Daniele Malandrino, Michele Redaelli (Fratelli d’Italia), Antonio Bartolomei, Giovanni Dallasta, Mauro Marinucci (Forza Italia). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Il Paese non merita questo genere di opposizione #Matone #Valditara - facebook.com Vai su Facebook
M5S, opposizione contro Galeazzi: "Fa l’esperto, mira solo alla poltrona" - L’analisi degli esponenti di centrodestra dopo le dimissioni di Frenquellucci dalla giunta Biancani "Hanno smarrito ogni credibilità. Riporta ilrestodelcarlino.it
Gergiev, M5s contro l’annullamento. Per Calenda sono “truppe putiniane”: “Daje col campo largo” - In Parlamento è già aria di vacanza, con la discussione generale sul decreto fiscale che conta appena 11 deputati. Riporta ilfattoquotidiano.it
Toninelli si scaglia contro Conte: “M5s sostiene Giani in Toscana? Movimento finito, sparirà nell’accozzaglia del campo largo” - Danilo Toninelli, ex ministro dei Trasporti e tra i pochi dissidenti rimasti nell’area grillina, attacca duramente la scelta del M5s di appoggiare Eugenio Giani alle prossime regionali in Toscana. ilfattoquotidiano.it scrive
Sondaggi politici 2025, 50% vuole i contro-dazi agli USA/ Meloni al 29%, M5s sfila voti al Pd, derby Lega-FI - I sondaggi politici del Termometro di luglio 2025: caos dazi e Russia, il giudizio degli italiani "diviso" su Trump. Da ilsussidiario.net
M5s e Avs in piazza contro il riarmo, Pd diviso - Si è conclusa a Roma la manifestazione contro il riarmo promossa dalle reti aderenti alla campagna Stop Rearm Europe. Come scrive lettera43.it
Centrosinistra pugliese in crisi, muro M5s: «Pronti a una dura opposizione» - Con le dimissioni anche da consigliere dell’ex assessore Alessandro Delli Noci, il centrosinistra è in ... quotidianodipuglia.it scrive