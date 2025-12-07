M5S opposizione contro Galeazzi | Fa l’esperto mira solo alla poltrona

"La giunta di Pesaro vuole il campo largo per mantenere le poltrone". Sì può riassumere così il pensiero del centrodestra pesarese che commenta la crisi politica in atto attaccando il Movimento 5 Stelle: "Ha smarrito l’ultimo grammo di credibilità. Un Movimento che un tempo rivendicava trasparenza e coerenza appare oggi impegnato unicamente a difendere qualsiasi spazio di potere sacrificando principi, posizioni e perfino il rapporto con i cittadini pur di non rinunciare a una possibile poltrona". Lo sostengono i consiglieri comunali Dario Andreolli (Lega), Marco Lanzi, Giulia Marchionni (Pesaro Svolta), Serena Boresta, Cristina Canciani, Giovanni Corsini, Daniele Malandrino, Michele Redaelli (Fratelli d’Italia), Antonio Bartolomei, Giovanni Dallasta, Mauro Marinucci (Forza Italia). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

