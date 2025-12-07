M5S Network Giovani Campania | Con Roberto Fico una nuova fase per la Campania
Esprime pieno sostegno alla prospettiva di un ruolo centrale di Roberto Fico nel futuro politico della regione, Network Giovani Campania, la struttura giovanile del Movimento 5 Stelle. Per decine di attivisti e partecipanti agli incontri territoriali, l’ex Presidente della Camera rappresenta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altre letture consigliate
Insulti a Marco Battino, la solidarietà è bipartisan, ma è polemica tra Forza Italia e Movimento 5 Stelle con il Network Giovani
Il Network Giovani Marche si schiera «dalla parte della Global Sumud Flotilla e del popolo palestinese»
"Il ruolo dei new media e social network nell'educazione dei giovani e nella ricaduta scolastica", al via il progetto "Potenziamoci"
? Network Giovani #Campania: “Con Roberto Fico una nuova fase per la Campania” La giovanile del Movimento 5 Stelle: “Finalmente un modello politico credibile, vicino ai territori e alle esigenze delle nuove generazioni” Vai su X
Network Giovani Campania: “Con Roberto Fico una nuova fase per la Campania” La giovanile del Movimento 5 Stelle: "Finalmente un modello politico credibile, vicino ai territori e alle esigenze delle nuove generazioni" Il Network Giovani Campania, la struttur - facebook.com Vai su Facebook
Giovani M5s, 'con Fico una nuova fase per la Campania' - Lo sostiene il network dei giovani del Movimento cinquestelle sottolineando che con l'ex presidente della Camera si avrà "finalmente un modello politico credibile, vicino ai territori e alle esigenze ... Si legge su ansa.it
Network Giovani Campania: “Con Roberto Fico una nuova fase per la Campania” - Politica: La giovanile del Movimento 5 Stelle: “Finalmente un modello politico credibile, vicino ai territori e alle esigenze delle nuove generazioni” ... Segnala cilentonotizie.it
"M5s non esiste più". C'è un gran subbuglio in Campania per le scelte di Fico - Gli accordi con i deluchiani, un tempo detestati, da un lato. Lo riporta huffingtonpost.it