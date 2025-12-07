Lutto in Italia addio a un gigante | Hai salvato centinaia di persone

Nel mondo degli alpini cresce un profondo sentimento di cordoglio per la scomparsa del generale Luigi Piccini, figura che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento umano e professionale. La notizia della sua morte ha suscitato commozione tra quanti, nel tempo, hanno condiviso con lui esperienze difficili, soprattutto legate all’immediata risposta al drammatico terremoto del 1976, che segnò in modo indelebile il Friuli e le sue comunità. L’ufficiale, spentosi all’età di 81 anni, viene ricordato come un uomo riservato, lontano dai riflettori ma capace di un’azione decisa e costante. Il suo contributo nelle ore successive alla scossa del 6 maggio resta una pagina fondamentale della memoria collettiva, poiché rappresentò uno dei primi interventi di sgombero delle macerie nel territorio devastato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

