Lutto a Domenica In le lacrime in diretta di Mara Venier | Era un bravo ragazzo
Nel salotto di Domenica In il clima si è fatto improvvisamente più raccolto, quasi sospeso, quando Mara Venier ha faticato a trattenere le lacrime durante l’omaggio a Sandro Giacobbe. La puntata di oggi, domenica 7 dicembre, ha vissuto uno dei suoi momenti più intensi proprio nel ricordo del cantautore, scomparso di recente all’età di 75 anni dopo una lunga malattia che lo aveva accompagnato negli ultimi anni. Dopo la clip che ripercorreva le sue apparizioni in studio, Venier ha parlato con voce incrinata dall’emozione, ricordando come Giacobbe, insieme alla moglie Marina, avesse scelto proprio Domenica In per raccontare con delicatezza la sua battaglia contro la malattia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
Rai in lutto, se ne va un gigante della Domenica Sportiva
Akragas in lutto, è morto Massimo Quercioli: domenica il ricordo allo stadio Esseneto
Lutto nella comunità delle suore domenicane di Iolo. Addio a madre Domenica
Le esequie si terranno domenica 30 novembre nella chiesa di Figlino. #Maiorinews #necrologio #lutto - facebook.com Vai su Facebook
Lacrime per Antonella Clerici, gravissimo lutto in tv: il messaggio - Televisione in lutto per la scomparsa di una figura che ha fatto la storia del grande e del piccolo schermo. Segnala diregiovani.it
Lacrime per Jerry Calà, lutto nella tv italiana: “Buon viaggio” - La notizia della sua scomparsa ha scosso gran parte dei suoi telespettatori. Secondo diregiovani.it
Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso in lacrime a Domenica Live: «Abbiamo perso il nostro bimbo». Barbaro D'Urso piange in diretta - Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso raccontano a Domenica Live il dolore per la perdita del bimbo che attendevano. leggo.it scrive