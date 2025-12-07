Lutto a Domenica In le lacrime in diretta di Mara Venier | Era un bravo ragazzo

Nel salotto di Domenica In il clima si è fatto improvvisamente più raccolto, quasi sospeso, quando Mara Venier ha faticato a trattenere le lacrime durante l’omaggio a Sandro Giacobbe. La puntata di oggi, domenica 7 dicembre, ha vissuto uno dei suoi momenti più intensi proprio nel ricordo del cantautore, scomparso di recente all’età di 75 anni dopo una lunga malattia che lo aveva accompagnato negli ultimi anni. Dopo la clip che ripercorreva le sue apparizioni in studio, Venier ha parlato con voce incrinata dall’emozione, ricordando come Giacobbe, insieme alla moglie Marina, avesse scelto proprio Domenica In per raccontare con delicatezza la sua battaglia contro la malattia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

