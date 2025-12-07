L' uomo di Ilaria Salis dietro i disordini a Più libri più liberi | chi è l' agitatore dell' assalto rosso

Altro che mobilitazione culturale. Dietro le proteste contro la casa editrice Passaggio al bosco alla fiera del libro di Roma Più libri più liberi c’è una precisa regia politica. “Il Giornale” ha scoperto che a guidare il sit in antifascista organizzato ieri con la chiusura degli stand di alcuni editori sfociato nell’accerchiamento ai nostri danni con cori e insulti verbali e nella marcia verso lo stand di Passaggio al bosco, c’è l’assistente al parlamento europeo di Ilaria Salis. Si tratta di Mattia Tombolini della casa editrice Momo edizioni (nel cui catalogo pubblica Zerocalcare) che, non solo lavora come assistente locale di Ilaria Salis all’euro parlamento, ma fa parte del mondo della sinistra radicale romana essendo stato militante del centro sociale romano Alexis. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'uomo di Ilaria Salis dietro i disordini a Più libri più liberi: chi è l'agitatore dell'assalto rosso

