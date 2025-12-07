Lunapartenope dal nascondino alla mosca cieca | i giochi tradizionali incontrano i bimbi digitali

  Nascondino e mosca cieca, acchiapparella e tiro alla fune, ma anche il pallone e le giostre:  i giochi della tradizione incontrano i bimbi digitali  in piazza a Napoli grazie a  ‘Lunapartenope’,  l’iniziativa di  Ansev (Associazione nazionale spettacoli viaggianti),  che sarà ospitata domani 8 dicembre a partire dalle 11 alla giostra storica di  piazza Gian Battista Vico a Napoli  per poi proseguire nelle prossime settimane nei nei vari parchi giochi cittadini che hanno aderito. Sostenuto dalla  Regione Campania  e patrocinato dal  Comune di Napoli,  il progetto nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini, i giovani e le famiglie a non dimenticare la forza dei aggregazione del gioco nelle forme tradizionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

