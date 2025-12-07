Lunapartenope dal nascondino alla mosca cieca | i giochi tradizionali incontrano i bimbi digitali

Nascondino e mosca cieca, acchiapparella e tiro alla fune, ma anche il pallone e le giostre: i giochi della tradizione incontrano i bimbi digitali in piazza a Napoli grazie a ‘Lunapartenope’, l’iniziativa di Ansev (Associazione nazionale spettacoli viaggianti), che sarà ospitata domani 8 dicembre a partire dalle 11 alla giostra storica di piazza Gian Battista Vico a Napoli per poi proseguire nelle prossime settimane nei nei vari parchi giochi cittadini che hanno aderito. Sostenuto dalla Regione Campania e patrocinato dal Comune di Napoli, il progetto nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini, i giovani e le famiglie a non dimenticare la forza dei aggregazione del gioco nelle forme tradizionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Altre letture consigliate

Nascondino, tiro alla fune e mosca cieca, si gioca in piazza - Nascondino e mosca cieca, acchiapparella e tiro alla fune, ma anche il pallone e le giostre: i giochi della tradizione incontrano i bimbi digitali in piazza a Napoli grazie a 'Lunapartenope', l'inizia ... Si legge su ansa.it

Mosca cieca: con Rodari nell’Urss - Giochi nell’URSS non è né Favole al telefono né la Grammatica della fantasia; piuttosto è un taccuino di viaggio. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it