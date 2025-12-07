Da giorni mi tormentava un pensiero: che fine ha fatto la Flotilla? Qualcuno li segue passo passo con la telecamera per filmarne le gesta? Mi ero immaginato si stessero nascondendo per decoro, per pararsi le chiappe, essendo emersi gli altarini (islamici) della loro spedizione. Macché. Sono in splendida forma. Avevano dichiarato di aver subito torture dagli israeliani: sono lieto di annunciare che ne sono usciti vispi e lustri. Non soffrono, s'offrono. Sono semplicemente passati dalla prua al palco. Navigare è faticoso, molto meglio girare l'Italia a catechizzare i gonzi. I consigli comunali di città e paesini scovano chi tra i concittadini è stato parte della spedizione, lo stanano per premiarlo, presentare libri, pontificare in conferenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'umanitarismo selettivo