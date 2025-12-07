L’ultima verità sull’omicidio di Willy | Sesso e droga sapeva qualcosa
Ferrara, 7 dicembre 2025 – “ Willy sapeva qualcosa che non doveva uscire. qualcuno ha pagato. come fanno nella mafia ”. Il dialogo è complicato, l’argomento delicatissimo. La voce che pronuncia queste parole non è sempre lineare nel ragionamento, ma il ‘succo’ sembra aprire scenari – se possibile – ancora più agghiaccianti sulla fine di Vilfrido ‘Willy’ Branchi, il giovane di Goro assassinato e gettato nudo sulla sponda ferrarese del Po il 30 settembre del 1988. Un delitto ancora irrisolto dopo oltre trent’anni, per lungo tempo finito in archivio e riaperto grazie a un’inchiesta del cronista del Carlino Nicola Bianchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
