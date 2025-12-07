L’ultima follia di sinistra | il presepe con Giuseppe Maria e Gesù Bambino senza volto per non offendere nessuno…

La solita prudenza della sinistra, la paura di offendere altre culture affermando la propria, di creare imbarazzo ad altre religioni autocensurando i propri simboli, stavolta è stata fatta propria da una artista considerata “cattolica”, la tedesca Victoria-Maria Geyer, che il sindaco della Città di Bruxelles, Philippe Close, del Partito Socialista belga, ha incaricato di creare un presepe nel centralissimo Gran Palace della “capitale” delle istituzioni europee. L’artista ha scelto di realizzare le figure “senza volti” utilizzando stoffe riciclate e ha scelto di non dare facce riconoscibili con l’intento dell’artista era di creare personaggi con cui ogni cattolico potesse identificarsi, indipendentemente dalla propria origine o background culturale, per evitare esclusioni o dispiaceri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

