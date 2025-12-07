Luis Henrique promosso a pieni voti in Inter Como | prova convincente contro i lariani

Inter News 24 Luis Henrique convince con un’ottima prestazione per l’esterno dell’Inter nel poker contro il Como a San Siro. Luis Henrique è stato protagonista di una prova molto convincente nella vittoria per 4-0 dell’Inter contro il Como a San Siro. L’esterno brasiliano ha ricevuto elogi da tutti, con una performance che non è passata inosservata nemmeno alla stampa, che lo ha promosso a pieni voti. Anche La Gazzetta dello Sport ha promosso il brasiliano, eleggendolo addirittura come migliore in campo. Nel giudizio, la Gazzetta ha evidenziato un paragone pesante con un ex grande giocatore dell’ Inter: «Un assist e. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique promosso a pieni voti in Inter Como: prova convincente contro i lariani

Approfondisci con queste news

Chivu: "Luis Henrique? Parlate sempre di lui e di Diouf ma dopo le prestazioni che hanno fatto possiamo anche smettere di chiedere di loro e perché fanno parte dell'Inter. E' merito loro, hanno avuto pazienza. Ed è merito anche dei compagni e dello sfaff. Son Vai su X

È arrivato nel primo tempo di Inter-Como il primo squillo italiano di Luis Henrique! Titolare per la terza partita consecutiva, l’esterno brasiliano ha iniziato benissimo il match contro la squadra di Cesc Fabregas e con una grande giocata ha servito a Lautaro - facebook.com Vai su Facebook

Luis Henrique, 7 per Gazzetta e scatta il paragone pesante: “Gioca sugli 80m come faceva…” - Promosso a pieni voti stavolta Luis Henrique: prova molto convincente per l'esterno dell'Inter nel poker contro il Como a San Siro ... Secondo msn.com

TS - Touré supera l'esame: l'Inter ci pensa e c'è un giovane nerazzurro che piace al Pisa - Secondo Tuttosport, infatti, il giocatore tedesco ha ricordato molto Denzel Dumfries per corsa e strapot ... Da msn.com

Luis Henrique, promessa Inter? Forse no. Per la Juve è perfetto se... - A confermare che il brasiliano lascerà entro il prossimo mese i transalpini è stato lo stesso presidente dei francesi Pablo ... Come scrive tuttosport.com

Inter, visite e firma per Luis Henrique nel giorno decisivo per Inzaghi | VIDEO CM.IT - Oggi è il giorno anche di Luis Henrique in casa Inter, con il brasiliano che sta svolgendo le visite mediche prima della firma del contratto con il sodalizio nerazzurro. Lo riporta calciomercato.it

Inter, in arrivo la fumata bianca per Luis Henrique: si attende il sì del Marsiglia a 22 milioni di euro più bonus - L’Inter è ottimista di arrivare alla fumata bianca e annunciare in questi giorni l’arrivo di Luis Henrique dal Marsiglia. Segnala ilmessaggero.it

Luis Henrique: «Io, figlio di Ronaldo. So cosa devo fare per conquistare l’Inter e convincere Ancelotti» - Dalla finestra di mercato aperta per il Mondiale, è uscito l’acquisto finora più caro dell’estate interista, forse il più intrigante: il 23enne Luis Henrique Tomaz de Lima, esterno destro pagato 24 ... Come scrive corriere.it