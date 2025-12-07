Luis Henrique esaltato da GdS dopo Inter Como Voto 7 e un paragone pesantissimo

Inter News 24 Luis Henrique è stato promosso con un 7 pieno da GdS dopo la sfida tra Inter e Como di ieri, che ha fatto anche un paragone molto pesante. Grande prova di forza e qualità per l’esterno brasiliano Luis Henrique nell’incontro che ha visto l’ Inter travolgere il Como a San Siro con un sonoro 4-0. La sua performance è stata convincente, tanto da ricevere la promozione a pieni voti da parte della stampa specializzata. In particolare, La Gazzetta dello Sport ha eletto Luis Henrique come il migliore in campo per i nerazzurri. Nel giudizio, il quotidiano ha lanciato un paragone importante e suggestivo: «Un assist e. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique esaltato da GdS dopo Inter Como. Voto 7 e un paragone pesantissimo

