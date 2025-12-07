L’Ue stoppa Trump | Decidiamo noi
La Commissione europea replica con nettezza alla Strategia per la Sicurezza nazionale Usa presentata da Donald Trump, riaffermando la piena sovranità decisionale di Bruxelles su norme, libertà di espressione e ordine internazionale. L’Europa rivendica un ruolo politico autonomo nel partenariato transatlantico, condividendo con Washington la priorità per una pace stabile in Ucraina ma accelerando il proprio cammino verso una difesa indipendente. In ballo, equilibri geopolitici delicati tra alleanza storica e aspirazioni di leadership europea. Sovranità Ue contro diktat americani. Il portavoce della Commissione taglia corto: “Le decisioni relative all’Unione europea vengono prese dall’Unione europea, per l’Unione europea”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Trump incontra Starmer e stoppa Putin: “Vorrei fermare la terza guerra mondiale”
L'Ue a Trump: "Sulle nostre regole decidiamo noi" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Trump: "Stop immigrazione dai Paesi del Terzo Mondo" Vai su X