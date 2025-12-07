Lucia Pettenon uccisa da un tumore a 47 anni prima di morire ha scritto tre sms inviati a marito e figli | Adesso dormirò La malattia scoperta per una forte tosse

ISTRANA - Tre messaggi, uno per il marito e uno per ciascuno dei suoi due figli, in cui esprimere tutto l'amore e l'affetto verso di loro. Parole d'amore affidate al telefono pochi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Lucia Pettenon uccisa da un tumore a 47 anni, prima di morire ha scritto tre sms inviati a marito e figli: «Adesso dormirò». La malattia scoperta per una forte tosse

